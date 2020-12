Mestruazioni che non arrivano: cosa potrebbe essere?

Una domanda di: Gresy

Salve, fino all’otto ottobre ho avuto un ciclo regolare ogni 28 giorni. Il primo novembre piccole macchie scure solo quando mi asciugavo, oggi 5 dicembre

niente ciclo: cosa potrebbe essere? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

purtroppo non mi riferisce la sua età, dato di fondamentale importanza quando si parla di irregolarità mestruale. Premesso questo, le possibili cause di una mestruazione che non si presenta sono innumerevoli e tra queste, nelle donne in età fertile, c’è l’inizio di una gravidanza (che va sempre escluso tramite lo specifico test). Ma la responsabilità dell’amenorrea potrebbe anche essere di una piccola cisti sull’ovaio, di un aumento della prolattina, di un’alterazione della tiroide, della menopausa che si avvicina, di un forte stress psicofisico, tanto per fare qualche esempio. Per conoscere con sicurezza l’origine del suo problema le consiglio di effettuare un controllo ginecologico. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto