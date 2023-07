Mestruazioni che non arrivano dopo un aborto spontaneo

Una domanda di: Ilenia

Salve ho avuto un aborto alla 5^ settimana con perdite ematiche tipo ciclo, durata 4 giorni, mi hanno ricoverata per sospetta gravidanza extrauterina perché in utero non vedevano nulla, ad oggi dopo quel flusso avuto il 15 maggio non è arrivato il ciclo, sono più di 45 giorni: è normale? Ho ripetuto beta sono azzerate, ho fatto la visita tutto ok.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, il tempo necessario per il ripristino della funzione ovarica dopo un evento abortivo è variabile da poche settimane ad un mesetto in relazione al tempo necessario perché vengono eliminate le sostanze legato alla gravidanza che bloccano l’attività ovarica.

Nel momento in cui si ripristina l’attività ovarica ci vuole comunque il tempo necessario affinché l’assetto ormonale ritrovi il suo originario equilibrio in modo da consentire l’ovulazione e l’arrivo delle mestruazioni. Il mio consiglio è comunque di effettuare un controllo dal suo ginecologo per avere conferma che tutto è tornato a posto. Cordialmente.

