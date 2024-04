Mestruazioni che non arrivano dopo un raschiamento

Una domanda di: Giulia

Il 1° febbraio ho eseguito un raschiamento, poi il 17 marzo mi è venuto il ciclo è durato 5 giorni, a oggi dopo 37 giorni delle mestruazioni neanche l’ombra. solo qualche dolore e dolori al seno. Può capitare?





Buongiorno signora, quanto da lei riferito può rientrare in un normale decorso post intervento per raschiamento dopo aborto spontaneo. La situazione ormonale legata alla gravidanza precedente può portare a delle piccole alterazioni che generalmente si auto-risolvono. Effettui comunque un controllo dal suo specialista di fiducia, consigliabile oltre alla visita anche un’ecografia, eventualmente effettui un dosaggio dlele beta-hCG nel sangue. Così potrà essere certa che tutto sia andato per il meglio. Cordialmente.



