Mestruazioni che non arrivano dopo un’IVG

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 31/08/2026 Aggiornato il 31/08/2026

Può succedere che si verifichino irregolarità mestruali dopo un'interruzione volontaria della gravidanza senza che questo sia significativo, tuttavia quando accade è opportuno effettuare particolari controlli.

Una domanda di: Lucia
Nel mese di luglio (il 3 luglio e il 6 luglio) ho effettuato una IVG farmacologica con prima e seconda somministrazione di farmaci (già con il primo farmaco ci fu l'espulsione). Hanno proseguito abbondanti perdite e il giorno 6 agosto ho fatto un'ecografia di controllo. Durante quest'ultima la dottoressa ha confermato che l'utero era pulito e che non ci sarebbe stato bisogno di un ulteriore controllo, solo di aspettare l'arrivo del ciclo. Ad oggi sono passate 7 settimane dall'IVG e 3 settimane dalla eco di controllo. Dopo l'ecografia ho avuto spotting per alcuni giorni (sangue scuro, marrone, ma non abbondante, ho usato salvaslip). Durante questo mese ho avuto solo un rapporto protetto con il partner, tre giorni prima dell'ecografia. Oggi ho effettuato un test di gravidanza perché il ciclo ancora non è arrivato, risultato subito negativo, dopo un minuto è apparsa la seconda linea, molto più chiara. È possibile che sia ancora in circolo l'ormone della gravidanza a distanza di 7 settimane? Il consultorio a cui mi sono rivolta ha giorni e orari specifici per telefonare, per questo nel frattempo mi rivolgo a lei. È il caso di fare altri accertamenti? Ogni tanto capitano i dolori pre ciclo (lieve mal di reni), o potrebbe essere "normale" e posso aspettare ancora per un controllo? Grazie in anticipo.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
i casi come il suo sono molto frequenti nella fase successiva all'intervento di interruzione della gravidanza. In queste situazioni, oltre al controllo clinico dal suo specialista di riferimento è suggerita un’ecografia pelvica transvaginale a distanza di qualche giorno e soprattutto il dosaggio delle beta-hCG, in quanto solo il valore delle beta può essere conclusivo rispetto al fatto che vi sia persistenza di materiale oppure una iniziale nuova gravidanza. Nell’attesa del prossimo controllo, le consiglio di effettuare il dosaggio nel sangue delle beta, il cui risultato porterà al suo specialista quando lo incontrerà. Cordialmente.

Ciclo irregolare

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