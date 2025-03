Mestruazioni che non arrivano e test di gravidanza negativo: perché

Una domanda di: Giusi Volevo un'informazione, ho 45 anni, un ciclo mestruale sempre regolare, da circa 14 giorni ho un ritardo. Ho fatto anche test gravidanza, ma con risultato negativo.Da premettere che non ho figli, sono in attesa di una fecondazione assistita. Le chiedo gentilmente se mi può consigliare cosa fare, attendere ancora un po', o effettuare subito controlli. Può essere che sto entrando in menopausa? Il mese scorso ho dovuto fare il vaccino antirosolia: può essere la causa di questo ritardo? La ringrazio anticipatamente in attesa di una risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

se il test di gravidanza è negativo significa che non è incinta, ma questa da una parte è una fortuna perché dopo aver effettuato la vaccinazione antirosolia è meglio rimandare di un mese intero il concepimento cioè non cercare una gravidanza il mese successivo. Per il resto non posso sapere il perché del suo ritardo, ma se è in cura per affrontare la PMA glielo sapranno dire i medici che la seguono. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

