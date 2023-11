Mestruazioni che non arrivano e test prima positivo, poi negativo

Una domanda di: Carmela

Ho avuto l’ultima mestruazione il 21 ottobre, a me arrivano sempre dopo 25 giorni, il 15 quindi dopo 25 giorni non mi sono venute ho fatto un test di gravidanza dove all’inizio sembrava negativo ma poi si è vista una linea sbiadita. Il 17 siccome ancora non mi arrivano faccio le analisi delle beta, con risultato negativo, ma del ciclo nemmeno l’ombra, sono in confusione, cosa faccio? Ho 37 anni.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Carmela,

c’è stato un concepimento fugace e il test di gravidanza ha rilevato la presenza dell’ormone gravidico.

La possibilità di un falso positivo è minima, quindi, credo di dirle la cosa giusta, l’ormone della gravidanza inibisce per un po’ di tempo l’attività ormonale per cui è normale che non abbia ancora il flusso. Scrupolo vuole che ricontrolli un test di gravidanza sulle prime urine della mattina da una settimana dall’ultimo test in modo che eventuali imprecisioni dei test che ha utilizzato possano essere escluse.

Sono quasi certo che questo test sarà negativo, ma almeno lasciamo tutto in ordine in attesa che ritorni un ciclo ovulatorio spontaneo. Con cordialità.



