Mestruazioni che non arrivano: gravidanza o stress?

Una domanda di: GL

Il giorno 13 dicembre ho assunto la pillola del giorno dopo e dopo 9 giorni

ho avuto le mestruazioni in anticipo di 14 giorni. Ho fatto il test il 30

dicembre con esito negativo. Le mestruazioni sarebbero dovute arrivarmi il

24 gennaio e ad oggi 27 gennaio ancora niente. Ieri 26 gennaio ho fatto un

test con esito negativo. Dal vecchio ciclo ad oggi ho avuto 2 rapporti con

coito interrotto. Ho sintomi che sono piccoli crampi alle ovaie e sotto la

pancia e seno gonfio e fastidio ai capezzoli. Secondo voi può essere l’inizio

di una gravidanza o le mestruazioni sono in ritardo per la piccola la del

giorno dopo assunta a dicembre e anche lo stress e l’ansia che influisce?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il contraccettivo di emergenza per sua caratteristica può alterare il ciclo

mensile. La mestruazione può cioè presentarsi in anticipo o in ritardo di

alcuni giorni rispetto al previsto. In una piccola percentuale di donne le

mestruazioni anticipano (di norma di circa una settimana), in circa il 20%

delle donne si verifica un ritardo di più di 7 giorni che, in alcuni casi,

può superare i 20 giorni. Questo vale però per quanto concerne la

mestruazione successiva all’assunzione della pillola, che in lei si è

manifestata. Dopodiché, cioè dopo l’arrivo di una mestruazione, quindi nel

corso di un nuovo ciclo mestruale, ha avuto altri due rapporti a rischio

quindi certamente una gravidanza può essere iniziata e l’unico modo per

saperlo, dato che purtroppo io non possiedo doti da indovino ma sono solo un

ginecologo, è eseguire il test di gravidanza: basta quello fai-da-te che si effettua sulle urine. Per quanto riguarda l’ansia e lo stress, è vero che hanno una loro influenza sulla regolarità del ciclo: mi auguro che siano dovuti non già alla preoccupazione di essere incinta ma ad altre ragioni.

Diversamente sarebbe inspiegabile il motivo per la quale, pur non volendo

una gravidanza, si espone continuamente all’eventualità di concepire un

bambino anziché adottare un metodo contraccettivo. A questo proposito, se

dovesse decidere (come le consiglio vivamente di fare) si confronti con il

suo ginecologo.

Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto