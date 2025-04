Mestruazioni che non arrivano: perché?

Una domanda di: Amy Il 25 febbraio ho subito un intervento (che non voglio specificare ma non era di natura salutare) ma il ciclo è arrivato regolare come sempre nella data stabilita. Mentre ora sono a 9 giorni di ritardo e il test di gravidanza è negativo (eseguito questa mattina). La causa può essere l’intervento? Sono molto stanca ultimamente ma ho due bambini piccoli, lavoro e faccio anche attività fisica. Ho 29 anni e non ho problemi di salute rilevanti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

è realmente difficile stabilire se la sua amenorrea sia in relazione con l'intervento chirurgico visto che non dice di che intervento si tratta. Le consiglio quindi di fare questa domanda al medico che l'ha operata e che sa in che cosa è consistita l'operazione. In generale, le possibili cause del mancato arrivo delle mestruazioni non dovuto a una gravidanza sono tantissime e quindi è impossibile indicare quale tra tante potrebbe essere quella che le sta provocando amenorrea. Fanno parte dell'elenco l'obesità o la magrezza eccessiva, lo svolgimento di un'attività fisica troppo intensa e stancante, lo stress mentale prolungato, l'assunzione di antidepressivi o antipsicotici, la sindrome dell'ovaio policistico, le alterazioni della tiroide. Non si può inoltre escludere che si tratti di un avvenimento occasionale privo di significato. Se l'amenorrea dovesse protrarsi le consiglio una visita dal suo ginecologo di fiducia. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto