Mestruazioni che non compaiono a sette mesi da un’interruzione spontanea di gravidanza

Una domanda di: Vanessa

Avrei una domanda da farle e non so più a chi rivolgermi. Ho 33 anni, circa sette mesi fa ho avuto un aborto spontaneo dopo circa 18 settimane… Ho fatto il raschiamento dal mio ginecologo e da quel momento non mi è più venuto il ciclo… Adesso ho un ritardo di quasi 7 mesi.. Dagli esami del sangue risulta tutto ok e i valori perfetti. Potrebbe essere una cosa normale? Io non so più di chi fidarmi. La ringrazio in anticipo. Per favore, mi aiuti.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, un aborto spontaneo a 18 settimane comporta una procedura di induzione di travaglio espulsione del feto e tecniche di revisione chirurgica molto complessa. Talvolta possono residuare, indipendentemente dalla tecnica e dalle capacità dell’operatore, situazioni anatomico funzionali che rendono più difficile la ripresa della mestruazione. Oltre ai soliti controlli clinici ed ecografici probabilmente è necessario effettuare un dosaggio ormonale, tramite esame del sangue, per verificare la funzione ovarica e ipofisaria. Potrebbe anche essere utile una valutazione isteroscopica per verificare lo stato della cavità dell’utero e, nei rari casi in cui capita, risolvere eventuali piccole sinechie che ostacolano la ricomparsa del flusso mestruale. Parli con il suo ginecologo per questi approfondimenti, nell’eventualità in cui non li abbia ancora eseguiti. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto