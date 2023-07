Mestruazioni che non si arrestano dopo un’IVG

Una domanda di: Sofia

Il giorno 18/05/2023 ho assunto la prima pillola per eseguire L’IVG e non ho avuto nessuna perdita! L’indomani mi sono recata in ospedale per ricevere la seconda e ho iniziato ad avere piccole perdite, dopo 3 ore mi hanno dato la terza così da espellere tutto. Dopo 3 ore ho fatto la visita di controllo e mi hanno detto che era tutto pulito. E ho avuto delle perdite più abbondati per circa 10 giorni. Al 15° giorno mi hanno rifatto una visita per controllare se era tutto ok è così è stato. Ho avuto perdite fino a che dopo 25 giorni mi è arrivato il primo ciclo abbondante. Ad oggi a circa 1 mese e mezzo da quel giorno ho ancora perdite: il ciclo mi è arrivato dopo 18 giorni da quando mi è tornato la seconda volta. È tutto normale?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la procedura farmacologica interrompe la gravidanza e determina l'espulsione del materiale abortiva nei giorni successivi. Il ripristino della normale funzionalità ormonale ovarica avviene nelle settimane successive tenendo conto che le sostanze prodotte dalla gravidanza interrotta permangono nel corpo per qualche tempo. Di solito nell'arco del mese successivo gradualmente tutto ritorna come prima. Qualora persistano delle anomalie certamente il suo specialista di riferimento con una valutazione clinica ecografica ed eventualmente di laboratorio sarà in grado di valutare la situazione e darle i suggerimenti del caso. Cordiali saluti.