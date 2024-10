Mestruazioni che non si arrestano in una bambina di 10 anni: che fare?

Una domanda di: Mikela

Mia figlia dieci anni ha avuto il primo ciclo ma da un mese ancora perde sangue e anche abbondante: cosa fare?



Cara signora,

davvero mi è impossibile darle una risposta perché non ho alcuna informazione utile che mi possa aiutare a formulare una qulsiasi ipotesi. La bambina ha avuto il mearca legegrmente in anticipo rispetto alla media, però lei non mi riferisce neppure quando è arrivata questa prima mestruazione. Parla di snaguinamento abbondante da un mese e certamente questa situazione va sottoposta all’attenzione di uno specialista in carne e ossa. Il mio consiglio è di rivolgersi a un centro di endocrinologia pediatrica dove sua figlia verrà sottoposta a indagini volte a scoprire l’origine di questo snaguinamento che di certo non va trascurato. Cordialmente.

