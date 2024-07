Mestruazioni che si prolungano molto dopo un aborto

Una domanda di: Katia

Salve, è normale che dopo un’interruzione di gravidanza (avvenuta a metà febbraio) il ciclo mestruale duri più a lungo (inizialmente solo perdite poi il flusso diventa un pochino abbondante), ho sempre avuto un ciclo mestruale di 4/5 giorni, dopo l’interruzione il ciclo da diversi mesi mi dura dai 10 ai 15 giorni. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, a mio parere sarebbe opportuno indagare meglio questo ciclo mestruale che si è allungato di diversi giorni da quando ha avuto l’aborto. Potrebbe esserci bisogno di qualche esame del sangue ormonale per verificare meglio l’attività delle sue ovaie oppure escludere patologie alla tiroide o ancora a carico della prolattina. Lei nota l’ovulazione tra una mestruazione e l’altra? Sarebbe molto interessante fare caso ai sintomi della fertilità (tipicamente il muco cervicale e la sensazione che questo procura a livello dei genitali esterni) e imparare ad osservarli quotidianamente. Ad oggi sono riconosciuti come validi sia il metodo dell’ovulazione Billings che il metodo sintotermico nelle due varianti Camen o Roetzer. Si possono incontrare personalmente le insegnanti qualificate di questi metodi, per imparare le rispettive regole di utilizzo (l’insegnamento solitamente è gratuito): si tratta di alcuni incontri individuali (aperti alla coppia, naturalmente), con eventualmente la possibilità di effettuarli online. L’aspetto unico di questi metodi, sta nel loro essere “double face”: possono infatti essere utilizzati sia per evitare che per ricercare la gravidanza a seconda delle intenzioni della coppia, senza effetti collaterali di nessun tipo sul rapporto sessuale, anzi facilitando la complicità di coppia. Spero di averle dato una risposta soddisfacente, rimango comunque a disposizione, cordialmente.

