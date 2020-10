Mestruazioni: ci possono essere in gravidanza?

Una domanda di: Gianni

La mia domanda è: mentre si è incinta il ciclo mestruale può essere presente?





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile Gianni,

la risposta è no. Le mestruazioni quando inizia una gravidanza sono sospese. La gonadotropina corionica umana, nota con la sigla beta-hCG, prodotta dal figlio nei primissimi giorni di vita mantiene in vita il corpo luteo (derivato dal follicolo che ha liberato l’uovo) che diventa corpo luteo gravidico. Quest’ultimo continua a produrre estrogeni e progesterone che mantengono l’endometrio adeguato a nutrire il figlio che si è annidato. Non ci può essere mestruazione: verrebbe eliminato anche il bambino annidato nell’utero. Se ci sono sanguinamenti possono essere dovuti a minaccia d’aborto, rapporti sessuali o altro da valutare. Comunque vanno sottoposti all’attenzione del ginecologo. Con cordialità.



