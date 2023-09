Mestruazioni dolorose: la pillola è una buona soluzione?

Una domanda di: Valeria

A me è stato prescritto per adenomiosi uterina e dolori durante ciclo e prima, la pillola Slinda in continua. La pillola ha le pillole placebo, ma in questo modo ci sarà il ciclo giusto? Io pensavo fosse una pillola per eliminare il ciclo definitivamente. Eliminare l’ovulazione che mi causa sindrome premestruale. Devo inziarla e sono ancora un po’ dubbiosa.





Cara Valeria

nelle signore con dismenorrea da adenomiosi qualsiasi pillola contraccettiva estroprogestinica ottiene un buon beneficio sul dolore mestruale.

Non vi sono problemi con le pillole placebo inserite nella confezione del prodotto e può parlare con il suo curante per farsi prescrivere una pillola contraccettiva classica di 21 compresse con 7 giorni di pausa con cui le donne sono più in familiarità.

La scelta di una pillola solo progestinica che nel tempo porti la mancanza di mestruazioni è altrettanto valida ma non ho elementi clinici per poterla aiutare in questa scelta.

Quanto invece le ho scritto prima è ragionevole e credo l’aiuti a prendere una buona decisione. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

