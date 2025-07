Mestruazioni dopo un rapporto non protetto: posso essere incinta?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Carmen,

in età fertile è possibile concepire anche dopo un unico rapporto non protetto. Tuttavia perché la gravidanza si avvii è necessario che il rapporto avvenga nel periodo fertile: lei dopo il rapporto del 4 luglio ha avuto le mestruazioni (il 26 luglio) e questo significa che quel rapporto non ha portato al concepimento. Se le mestruazioni arrivano vuol dire che la gravidanza non è iniziata, per contro il primo segnale eloquente di gravidanza è dato dall'amenorrea, cioè dal mancato arrivo delle mestruazioni. Detto questo, se si ha il dubbio di avere avuto una falsa mestruazione e di essere incinta, per dissiparlo si deve fare lo specifico test di gravidanza. Cari saluti.







