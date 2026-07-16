Mestruazioni in anticipo a 41 anni: è normale?

Una domanda di: Danila Buongiorno dottore. Le invio il calendario del mio flusso mestruale da gennaio. 06 gennaio; 08 febbraio; 05 Marzo; 04 aprile; 28 maggio; 28 giugno; 15 luglio Ho 41 anni. Volevo sapere se è normale che questo mese mi siano venute le mestruazioni dopo 15 giorni.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

a 41 anni è possibile che inizino le prime irregolarità mestruali in vista della menopausa che, comunque, potrebbe verificarsi anche alcuni anni dopo queste avvisaglie. In generale, è comunque possibile che nell'arco della vita fertile il ciclo mestruale qualche volta anticipi o tardi senza che questo sia significativo. Se però anche la prossima mestruazione dovesse anticipare o magari tardare di molto le consiglio senz'altro di fare un controllo ginecologico con ecografia. Cordialmente.



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