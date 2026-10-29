Mestruazioni in anticipo e rapporto non protetto: posso essere incinta?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/10/2026 Aggiornato il 29/10/2026

Fino a quando la fertilità sussiste, in linea teorica una donna può rimanere incinta in seguito a un qualsiasi rapporto sessuale non protetto.

Una domanda di: Marilena
Vorrei un'informazione. Il mio ciclo doveva arrivare il giorno 2 novembre, invece è arrivato in anticipo il giorno 25 ottobre lo stesso giorno del rapporto non protetto. Potrei rimanere incinta?


Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
non è chiara la domanda: se le mestruazioni sono arrivate in anticipo questo non significa che la sua fertilità si sia annullata. Forse la prossima ovulazione avverrà prima di quando si sarebbe verificata se le mestruazioni fossero arrivare il 2 novembre, ma non credo ci sia altro che possa succedere. In generale, nell'arco della vita fertile di una donna (che copre moltissimi anni) è possibile che si verifichino piccole irregolarità del ciclo senza che questo segnali automaticamente un problema. Per quanto riguarda la possibilità di aver avviato una gravidanza proprio il primo giorno di arrivo delle mestruazioni è un'eventualità davvero rara, ma non la possiamo escludere con assoluta certezza. Di conseguenza, se le prossime mestruazioni dovessero tardare faccia il test di gravidanza. Cari saluti.

Mestruazioni in anticipo e rapporto non protetto: posso essere incinta?

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