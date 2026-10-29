Mestruazioni in anticipo e rapporto non protetto: posso essere incinta?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non è chiara la domanda: se le mestruazioni sono arrivate in anticipo questo non significa che la sua fertilità si sia annullata. Forse la prossima ovulazione avverrà prima di quando si sarebbe verificata se le mestruazioni fossero arrivare il 2 novembre, ma non credo ci sia altro che possa succedere. In generale, nell'arco della vita fertile di una donna (che copre moltissimi anni) è possibile che si verifichino piccole irregolarità del ciclo senza che questo segnali automaticamente un problema. Per quanto riguarda la possibilità di aver avviato una gravidanza proprio il primo giorno di arrivo delle mestruazioni è un'eventualità davvero rara, ma non la possiamo escludere con assoluta certezza. Di conseguenza, se le prossime mestruazioni dovessero tardare faccia il test di gravidanza. Cari saluti.





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