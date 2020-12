Mestruazioni in ritardo

Una domanda di: Alessandra

Mi dovevano venire le mestruazioni il 24 novembre, le precedenti sono state il 22 ottobre ma ancora nulla, Sono abbastanza regolare con il cambio di stagione a volte ritardano di anche di10 giorni ma il 4 asciugandomi dopo aver fatto pipì ho notato delle macchie di sangue sulla carta, molto lievi sul rosa. E’ successo solo quella volta: cosa sta succedendo ?





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettrice,

se le mestrauazioni non fossero ancora arrivate faccia il test di gravidanza: va bene quello che fai-da-te che si esegue sulle urine. Dopodiché se dovesse risultatre negativo e l’amenorrea dovesse continuare, le consigio un controllo dal suo ginecologo. Con cordialità.

