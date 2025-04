Mestruazioni in ritardo a 48 anni e test negativi: c’è possibilità di essere incinta?

Una domanda di: Tiziana Gentile dottore, ho 48 anni, interrotta la pillola da 4 mesi, su consiglio del mio ginecologo per cercare di monitorare ripeuti problemi alle vie urinarie. Le scrivo perché al momento sto avendo un ritardo sul mio ciclo di 7 giorni. A febbraio ho avuto le mestruazioni 2 volte, la prima il 2 febbraio e la seconda il 26, in teoria al momento sono in ritardo di appunto 7 giorni e avendo avuto un rapporto protetto, ma con secrezione finale da parte del mio partner, senza preservativo, ho iniziato a temere una gravidanza, ho effettuato 2 test con urina ieri e uno oggi con sangue, di quelli fai da te, tutti e 3 negativi, non riesco comunque a stare tranquilla e attendo il ciclo come una manna dal cielo...aggiungo che a gennaio ho avuto un ritardo di 8 giorni ma in quel caso non avevo avuto rapporti. Spero mi possa dare un consiglio.



Cara signora,

le statistiche ci dicono che le possibilità che una donna di 48 anni avvii naturalmente una gravidanza sono scarsissime. Ma c'è di più: sempre secondo statistica queste eventuali gravidanze si interrompono spontaneamente e precocemente in addirittura in oltre il 99 per cento dei casi (non possiamo dire in tutti i casi perché la medicina non è una scienza esatta). Se poi si aggiunge che più test di gravidanza, effettuati in seguito a un ritardo mestruale, hanno dato esito negativo non vi è davvero alcuna ragione per pensare di essere incinta. Il mio consiglio è dunque quello di stare più che tranquilla sul fronte della gravidanza, perché se i test sono negativi vuol dire che non è iniziata, e di cominciare a pensare alle irregolarità mestruali come avvisaglie della menopausa. Cordialmente.



