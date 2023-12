Mestruazioni in ritardo: colpa dell’interruzione degli integratori?

Gli integratori che vengono prescritti per regolarizzare il ciclo si limitano a favorire una migliore attività ovarica e sospenderli non comporta problemi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Sonia, l’Inoglut può aiutare la regolarizzazione dei cicli mestruali, ma non è un trattamento ormonale. Il suo ritardo è di certo dovuto all’ovaio policistico, da cui penso sia interessata. la sua ginecologa ha ritenuto opportuno prescriverle l’Inoglut per controllare questa condizione, dico bene? Può dunque stare tranquilla.

Una domanda di: Sonia La mia ginecologa mi ha prescritto per sei mesi l’integratore alimentare Inoglut, per regolarizzare il flusso sanguigno. Ho finito la terapia circa 10 giorni da e ora ho un ritardo del ciclo di 7 giorni, ho effettuato un test di gravidanza al 3° giorno di ritardo e uno al 7°. Secondo lei questo ritardo può essere dovuto all’interruzione degli integratori?

