Mestruazioni in ritardo: come si fa a farle arrivare?

Una domanda di: Al

Sto cercando una gravidanza col mio compagno, circa una settimana dopo l’ovulazione sono andata a fare un’ecografia interna di routine per controllo e mi aveva detto che vedeva che sarebbe arrivato il ciclo a breve, ma ancora ad oggi con 7 giorni di ritardo non è arrivato, potrei essere incinta anche se ha previsto l’arrivo del ciclo? O è in ritardo e basta per magari un po’ di stress? In caso fosse così come posso stimolare il ciclo che dovrei fare degli esami?

Grazie mille.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Alessia,

ma un test di gravidanza non lo ha fatto? Perché è questa la prima cosa da fare con un ritardo e durante un periodo di rapporti liberi a prescindere da tutto.

La ricetta per far tornare il ciclo non è cosa da poco, occorre essere valutata da uno specialista, ma intanto escludiamo una gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: