Mestruazioni in ritardo: cosa può essere?

Una domanda di: Vanessa Il giorno 8 aprile ho avuto le mestruazioni e ad oggi 28/5 ancora nulla. Test di gravidanza negativo e sinceramente sono molto preoccupata. Premetto che ultimamente, da qualche annetto, il mio ciclo non è del tutto regolare e avendo 41 anni forse è normale. Starò andando già in menopausa dato che la mia prima mestruazione l'ho avuta a 9 anni? Mi sento gonfia in tutto il corpo e psicologicamente esausta, mi aiuti la prego. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

non è chiara la ragione per la quale è esausta, non penso che sia perché le mestruazioni sono in ritardo, dico bene? Le ragioni di questa irregolarità, una volta esclusa la gravidanza (il test è negativo quindi non è incinta) possono essere numerose e quindi per indicargliene una dovremmo tirare a indovinare. Tra queste ci può essere naturalmente anche la menopausa che arriverà (tenga presente che le irregolarità mestruali legate alla cessazione dell'attività ovarica possono iniziare anni prima della menopausa). Il consiglio da seguire è di effettuare una visita ginecologica con ecografia. È possibile che il ginecologo le prescriva anche i dosaggi ormonali per valutare la situazione nel suo complesso. Cordialmente.



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