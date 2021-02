Mestruazioni in ritardo dopo la chiusura delle tube

Una domanda di: Giulia

Salve ho effettuato la chiusura delle tuba nel 2013, ho 44 anni, il ciclo

regolare e abbondante, ma ho due mesi di ritardo mi devo preoccupare? Ho il

seno dolente e sono sotto cura antistaminica. Grazie mille in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, anche se ha in anamnesi la chiusura delle tube, credo che sarebbe comunque opportuno visto il ritardo di due mesi escludere una gravidanza con un test (su sangue o anche sulle urine)…non si sa mai! Detto questo, è anche possibile che lei stia entrando in premenopausa e per appurarlo avrebbe senso effettuare degli esami del sangue ormonali mirati: FSH, LH, Prolattina, TSH riflesso, 17-beta estradiolo e progesterone.

In base agli esiti si potrà pronunciarsi sulla sua effettiva condizione.

Spero di esserle stata di aiuto, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.



