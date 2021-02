Mestruazioni in ritardo dopo la contraccezione d’emergenza

Una domanda di: Okys

Volevo alcuni chiarimenti se è possibile. Ho avuto le mestruazioni dal 3 al 7 gennaio ma il giorno 8 gennaio ho avuto un rapporto non protetto e ho assunto dopo un’ora norlevo. Il 13 gennaio e il 14 gennaio ho avuto delle perdite.

Mi dovevano arrivare le mestruazioni 31 ma ad oggi niente e sono in ansia

Gentilmente datemi dei chiarimenti.

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

l’efficacia di Norlevo, chiamato “la pillola del giorno dopo” non è assoluta, ma stimata intorno all’85 per cento, se assunta tempestivamente, meglio entro 12 ore dal rapporto sessuale non protetto. E questo lei lo ha fatto. E’ ben noto che la contraccezione d’emergenza, quale è la compressa di levonorgestrel, può avere come conseguenza alterazioni dei ciclo mestruale, quindi è possibile che il suo ritardo sia dovuto al suo utilizzo. Tuttavia, poiché non si può escludere con certezza matematica che una gravidanza sia iniziata, le consiglio senz’altro di verificarlo eseguendo lo specifico test. Va bene quello fai-da-te che si effettua sulle urine. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto