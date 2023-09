Mestruazioni in ritardo dopo l’assunzione di ellaOne

Una domanda di: Cinzia

Scrivo perché sono un po’ agitata. Ho avuto ultima mestruazione il 1 agosto, il 21 ho avuto un rapporto non protetto con coito interrotto a seguito del quale ho preso la compressa ellaOne. Nei giorni successivi ho avuti altri rapporti (mea culpa) utilizzando stesso metodo ma senza assumere poi ulteriore compressa. Oggi nessuna traccia di mestruazione. Ho fatto una visita dal ginecologo il giorno 1 settembre con un’ecografia transvaginale dalla quale è emerso endometrio secretivo di 8mm, a fronte di un test alle urine con esito negativo. Il giorno 4 settembre in preda al panico per il mancato arrivo della mestruazione, avendo vari sintomi, quali mal di gambe, nodo alla gola, e indolenzimento al seno, ho svolto a casa un ulteriore test, con esito negativo. Allo stato attuale ancora nulla, e avverto un po’ di bruciore durante la minzione. Non so piu che fare. Chiedo consiglio. Ringrazio anticipatamente.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile Cinzia, non so quanto duri il suo ciclo mestruale (dal primo giorno di flusso al primo del successivo). Se durasse 28 giorni e i suoi giorni fertili fossero dal 10° al 14°, tutti i rapporti sarebbero avvenuti in giorni nei quali non è possibile concepire. Certamente ha alterato la funzione dell’endometrio, rendendolo non fertile probabilmente per alcuni cicli. I sintomi che ha sono tutti ascrivibili a quanto lei ha assunto, compreso il ritardo delle mestruazioni: sappiamo che il farmaco può provocare successivamente al’assunzione irregolarità mestruale. Probabilmente lei dunque non ha concepito. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto