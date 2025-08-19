Mestruazioni in ritardo dopo l’assunzione di ellaOne

Una domanda di: Nicole Ho avuto un rapporto non protetto in un giorno di ovulazione e quindi per precauzione abbiamo preso ellaone. Il rapporto è stato brevissimo 5/10 secondi non è nemmeno venuto. Dopo che ho preso la pillola il ciclo doveva arrivarmi il 9 agosto e siamo al 19 e nulla non vorrei fosse una gravidanza ma non ho nessun effetto se fosse. Mi sembra anche un po' impossibile perché letteralmente 5/10 secondi poi non era nemmeno venuto.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Nicole,

posto che ellaOne non funziona nel 100 per 100 dei casi, dopo aver preso la compressa è normale che le mestruazioni successive ritardino di qualche giorno,come specificato dall'azienda produttrirce . EllaOne può cioè provocare irregolarità mestruale nel mese successivo. Per quanto riguarda la possibilità che lei sia incinta, come di sicuro sa per concepire occorre che gli spermatozoi facciano il loro ingresso nell'apparato genitale femminile, cosa che mi sembra non sia successo. Detto questo, quando si ha il dubbio di aver avviato una gravidanza, dopo aver accumulato sette giorni di ritardo in seguito all'assunzione di ellaOne è opportuno fare il test di gravidanza: così ci si toglie ogni timore. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto