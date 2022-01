Mestruazioni in ritardo dopo l’impiego di EllaOne

Una domanda di: Un lettore

Vorrei farvi una domanda molto seria. Il 4 dicembre ho

avuto un rapporto non protetto con la mia ragazza. Coito interotto solo che

prima di eiaculare sono uscito ho aspettato che passava e lo abbiamo rifatto,

eiaculando una volta sola fuori. Nel dubbio il giorni dopo, dopo 44 ore

prende la pillola ellaone. Oggi dopo 3 test negativi, il primo effetuato a 24

giorni dal rapporto a rischio e a 5 giorni di ritardo delle mestruazioni, ancora nessuna traccia delle mestruazioni. Cosa potrebbe essere? Stress ? Non

credo sia incinta potrebbe essere stata la pillola del giorno dopo che le ha fatto saltare il

ciclo o tardare così? Lei non accusa nessun segno di gravidanza, solo dolori

da ciclo. Grazie dottore, aspetto una risposta e scusa per il

messaggio lungo.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Mancano completamente i riferimenti sul ciclo mestruale della tua ragazza, difficile dire se il rapporto sia stato in un giorno fertile o meno. Non è chiaro nemmeno se la tua ragazza abbia cicli regolari..

Certo non si è instaurata una gravidanza ed è presente un ritardo inspiegabile.

EllaOne presa prima nei primissimi dei giorni fertili (che sono i 5 che precedono l’ovulazione e il giorno in cui si verifica) può spostare in avanti l’ovulazione e allungare la durata del ciclo. Presa nei giorni più fertili (i due preovulatori e il giorno dell’ovulazione), invece, consente ovulazione e concepimento ma impedisce che il figlio si annidi. EllaOne ha costantemente un’azione anti-progesterone che impedisce all’endometrio di diventare ospitale nella seconda metà del ciclo, che poi si conclude con la mestruazione se non si instaura la gravidanza. In generale, dopo l’assunzione di ellaOne la mestruazioni può anticipareo ritardare di alcuni giorni rispetto al previsto.

Il farmaco non è innocuo e, soprattutto se assunto più volte, può accumularsi nel fegato e dare danni gravissimi.

Da ultimo, il metodo anticoncezionale che avete usato (il coito interrotto) è del tutto inefficace. Le prossime volte, se vuoi rispettarla consapevolmente, usa benissimo il profilattico e anche esci prima di eiaculare. Può esservi d’aiuto leggere il mio libro “Da vita a vita”. Con cordialità.



