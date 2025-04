Mestruazioni in ritardo e test negativo: cosa può essere?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Jessica,

nella sua email c'è una contraddizione: non possono sussistere due condizioni così opposte, ovvero "rapporti non protetti" e "grande attenzione". I rapporti non protetti per loro caratteristica possono determinare una gravidanza, a maggior ragione in una donna giovanissima, nel pieno della fertilità. Dico questo perché senza adottare un metodo contraccettivo sicuro sono altissime le probabilità di dare inizio a una gravidanza, soprattutto, ripeto, alla sua età. Questo significa che ogni mese potrebbe trovarsi di fronte a un'eventualità (la gravidanza) che, mi sembra di aver capito, per ora non desidera. Detto questo, se il test, eseguito correttamente, è risultato negativo significa che lei non è incinta. Il ritardo potrebbe essere dovuto a varie cause tra cui anche lo stress prolungato con cui di sicuro è alle prese e che spesso si esprime proprio con la comparsa di attacchi di

panico e crisi d'ansia. Va detto anche che questa amenorrea (mancato arrivo delle mestruazioni) potrebbe anche non essere legata a nulla di significativo, che è il caso più frequente. Tuttavia, se questo ritardo dovesse protrarsi per più di un mese, le consiglio senz'altro di fare un controllo dal ginecologo. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

