Mestruazioni in ritardo e test negativo: cosa può essere?

Una domanda di: Tonia

Dottore, allora a me doveva venire il ciclo il 26 febbraio a oggi 7 giorni di ritardo. Ho fatto tre test tutti e tre negativi cosa devo fare? Poi io a febbraio non sono stata bene di salute, ho le analisi ancora alterate, sarà questa la causa ?





Gentile signora,

sono un ginecologo non un indovino. Non mi riferisce quanti anni ha, né in cosa è consistito il suo “non stare bene di salute”, né quali valori del sangue sono alterati, quindi mi è assolutamente impossibile fare qualunque ipotesi. A ogni modo, se il test di gravidanza è negativo ed è stato eseguito in modo corretto a partire dal primo giorno di ritardo delle mestruazioni significa che la gravidanza non è iniziata. Per sapere la ragione dell’amenorre (assenza delle mestruazioni) deve rivolgersi al suo ginecologo per un controllo: così saprà con certezza cosa sta succedendo. In generale, è comunque possibile che nell’arco della vita fertile di una donna,, si verifichino episodi di irregolarità mestruale senza che siano necessariamente espressione di qualcosa di significativo che non va. Comunque sia, contatti il suo ginecologo. Con cordialità.

