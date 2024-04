Mestruazioni in ritardo ma il test di gravidanza è negativo

Una domanda di: Giada

Salve, premetto ho un ciclo regolare però a febbraio ho avuto un ritardo di 6 giorni, ho eseguito un test con risultato negativo e, infatti, il giorno

seguente sono arrivate,il mese di marzo sono arrivate puntualissima mentre questo mese sono al 6° giorno di ritardo, gonfiore al seno, qualche dolore ma

non come solitamente li ho in preciclo mal di testa, mi è uscito un herpes labiale e in più ho avuto decimi di febbre, ho eseguito nuovamente il test

questo mese ed è risultato negativo, quindi non saprei cosa pensare.



Gentile signora,

un ritardo delle mestruazioni nell’arco della vita fertile di una donna può verificarsi senza essere dovuto a una gravidanza e anche senza essere

necessariamente segno di qualcosa che non va. Tanto più che lei ha in corso un’infezione che potrebbe da sola giustificare il ritardo. I sintomi che

descrive sono riconducibile al periodo premestruale, visto che non è incinta e lo sappiamo di sicuro grazie al test. In generale, mi chiedo come mai lei

si trovi nella necessità di effettuare il test di gravidanza con tanta frequenza: sta cercando un bambino oppure vuole evitare una gravidanza? Nel

secondo caso le consiglio di pensare a una contraccezione efficace, come lo è per esempio il contraccettivo ormonale. Cordialmente.

