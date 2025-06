Mestruazioni in ritardo ma il test di gravidanza è negativo: cosa può essere?

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, le irregolarità del ciclo possono avere molteplici cause. Tra le principali che dovrebbero essere valutate ci soo le alterazioni del funzionamento della tiroide, una dieta sbilanciata in termini di carboidrati, un importante sovrappeso o, al contrario, un'eccessiva magrezza, interferenze farmacologiche, e anomalie di funzionamento dell’ipofisi (stazione di controllo superiore del sistema nervoso centrale in grado di determinare moltiplicazioni livello metabolico e non solo). Comprenderà quindi che in assenza di altri dati clinici da lei riferiti la cosa più corretta è una valutazione specialistica ad hoc con l’esecuzione di un’ecografia pelvica ginecologica in grado di valutare l’utero e le ovaie in modo da avere dati sufficienti a orientare almeno a grandi linee la diagnosi. In associazione a tale valutazione, eseguirei gli esami specifici di funzionalità ovarica tiroidea ed ipofisaria in modo da verificare il corretto assetto ormonale. Qualora tutto ciò risultasse nella norma presterei attenzione anche alla sua dieta per accertare l’assenza di sbilanciamenti alimentari. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.



