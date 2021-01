Mestruazioni in ritardo ma il test è negativo

Una domanda di: Enza

Ho avuto un rapporto con il mio compagno senza pentrazione e lui mi è venuto sulla vulva, subito dopo sono andata a lavarmi. Le mestruazioni dovevano arrivare il 25 ma a oggi è ancora nulla. Il 31 dicembre ho fatto il test ed è uscito negativo però comunque il mestruo non arriva anche se ho i classici dolori. Preciso che sono una persona tanto ansiosa e non so se questo possa influenzare il ritardo.

premesso che è possibile dare inizio a una gravidanza attraverso la modalità che lei mi ha riferito, tenderei a escludere che le sia successo in quanto il test di gravidanza che ha effettuato correttamente dopo il ritardo della mestruazione ha dato esito negativo. Le conermo che gli stati ansiosi possono favorire l'irregolarità del ciclo mestruale, quindi è probabile che questo ritardo abbia una relazione con il tono del suo umore. Mi permetto di aggiungere che sarebbe opportuno che lei ricorresse a un metodo contraccettivo sicuro, per poter vivere l'intimità di coppia senza patemi d'animo, a tutto vantaggio della sua serenità. Se le mestruazioni dovessero non presentarsi, sarà anche opportuno che lei effettui un controllo dal ginecologo per capirne la ragione. Con cordialità.