Mestruazioni in ritardo: posso essere incinta?

Una domanda di: Alessandra

Salve, io ho avuto l’ultimo ciclo il 17 gennaio 2020 e questo mese non mi è arrivato: che possibilità di essere incinta ho e posso fare il test di gravidanza?





Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

mi fa davvero una domanda a cui è impossibile rispondere, anche perché non mi dice quanti anni ha, dato di fondamentale importanza in relazione alla fertilità femminile. Posto questo, in generale come lei sicuramente sa, una donna in età fertile che ha rapporti sessuali non protetti certamente può dare inizio a una gravidanza. Il primo segnale di avevnuto concepimento è prorpio l’amenorrea, cioè il mancato arrivo delle mestruazioni, quindi senz’altro le consiglio di fare il test di gravidanza, visto il ritardo. Va benissimo anche il test fai-da-te da effettuare sulle urine. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

