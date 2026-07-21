Mestruazioni in ritardo: può essere un polipo?

Dottoressa Sara De Carolis A cura di Sara De Carolis - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/07/2026 Aggiornato il 21/07/2026

Un eventuale polipo non sposta la data di arrivo delle mestruazioni, mentre potrebbe determinare piccole perdite ematiche nel corso del mese.

Una domanda di: Mara
Il mio ciclo mestruale è generalmente abbastanza regolare e ha una durata di circa 33-34 giorni. L'ultima mestruazione è stata dal 7 all'11 giugno.
L'1 e il 2 luglio ho avuto un leggero spotting di colore marroncino, in alcuni momenti tendente al rosa, che ho notato solo quando mi pulivo. Da allora non si è presentato il ciclo. Il 14 luglio ho eseguito un test di gravidanza, che è risultato negativo. Ad oggi ho un ritardo di circa 8 giorni, secondo l'app che mi aiuta a monitorare il ciclo. Preciso che il 15 dicembre sono stata sottoposta a isteroscopia operativa e, al successivo controllo, è risultato che fosse tutto nella norma.
Posso escludere la gravidanza o mi consiglia di effettuare il dosaggio delle beta? Potrebbe essere di nuovo un polipo? Vorrei chiederLe un parere su come interpretare questa situazione e se ritiene opportuno effettuare ulteriori accertamenti.

Sara De Carolis
Sara De Carolis

Gentile Mara,
un eventuale polipo non sposta la data di arrivo delle mestruazioni, può invece determinare piccole perdite ematiche durante il ciclo (inteso come periodo di tempo che intercorre tra una mestruazione e l'altra). Nel tuo caso mi sembra che ci sia un ritardo mestruale, preceduto da spotting. Il test di gravidanza puoi considerarlo attendibile, ma vale comunque la pena di ripeterlo. Considera inoltre che ci sono anche le irregolarità mestruali legate a viaggi, diete, stress o altre circostanze: le variabili sono moltissime. Se comunque dovesse protrarsi ulteriormente è opportuno un controllo dal gineoclogo. Cari saluti.

Mestruazioni in ritardo: può essere un polipo?

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