Mestruazioni in ritardo: può essere un polipo?

Un eventuale polipo non sposta la data di arrivo delle mestruazioni, mentre potrebbe determinare piccole perdite ematiche nel corso del mese.
Una domanda di: Mara Il mio ciclo mestruale è generalmente abbastanza regolare e ha una durata di circa 33-34 giorni. L'ultima mestruazione è stata dal 7 all'11 giugno.
L'1 e il 2 luglio ho avuto un leggero spotting di colore marroncino, in alcuni momenti tendente al rosa, che ho notato solo quando mi pulivo. Da allora non si è presentato il ciclo. Il 14 luglio ho eseguito un test di gravidanza, che è risultato negativo. Ad oggi ho un ritardo di circa 8 giorni, secondo l'app che mi aiuta a monitorare il ciclo. Preciso che il 15 dicembre sono stata sottoposta a isteroscopia operativa e, al successivo controllo, è risultato che fosse tutto nella norma.
Posso escludere la gravidanza o mi consiglia di effettuare il dosaggio delle beta? Potrebbe essere di nuovo un polipo? Vorrei chiederLe un parere su come interpretare questa situazione e se ritiene opportuno effettuare ulteriori accertamenti.
Sara De Carolis
Gentile Mara,
un eventuale polipo non sposta la data di arrivo delle mestruazioni, può invece determinare piccole perdite ematiche durante il ciclo (inteso come periodo di tempo che intercorre tra una mestruazione e l'altra). Nel tuo caso mi sembra che ci sia un ritardo mestruale, preceduto da spotting. Il test di gravidanza puoi considerarlo attendibile, ma vale comunque la pena di ripeterlo. Considera inoltre che ci sono anche le irregolarità mestruali legate a viaggi, diete, stress o altre circostanze: le variabili sono moltissime. Se comunque dovesse protrarsi ulteriormente è opportuno un controllo dal gineoclogo. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue. »
Una volta esclusa la gravidanza, un ritardo delle mestruazioni può essere "para-fisiologico" cioè non dovuto a nulla di particolarmente significativo. Ma se dovesse prolungarsi è opportuno un controllo ginecologico. »
Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche. »
Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer