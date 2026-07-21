Mestruazioni in ritardo: può essere un polipo?

Una domanda di: Mara

Il mio ciclo mestruale è generalmente abbastanza regolare e ha una durata di circa 33-34 giorni. L'ultima mestruazione è stata dal 7 all'11 giugno.

L'1 e il 2 luglio ho avuto un leggero spotting di colore marroncino, in alcuni momenti tendente al rosa, che ho notato solo quando mi pulivo. Da allora non si è presentato il ciclo. Il 14 luglio ho eseguito un test di gravidanza, che è risultato negativo. Ad oggi ho un ritardo di circa 8 giorni, secondo l'app che mi aiuta a monitorare il ciclo. Preciso che il 15 dicembre sono stata sottoposta a isteroscopia operativa e, al successivo controllo, è risultato che fosse tutto nella norma.

Posso escludere la gravidanza o mi consiglia di effettuare il dosaggio delle beta? Potrebbe essere di nuovo un polipo? Vorrei chiederLe un parere su come interpretare questa situazione e se ritiene opportuno effettuare ulteriori accertamenti.