Mestruazioni insolite: c’è da preoccuparsi?

Salve volevo avere delle info. Ho 38 anni ho avuto sempre un ciclo preciso ma abbondante che dura tra i 7 e I 10 giorni. Improvvisamente questo mese il 26

giugno di pomeriggio puntuamente si presenta con inizio molto scarso,la notte nulla,il giorno dopo sabato una macchia diciamo abbondante ma di

colore rosso scuro tendente al marrone e poi niente più. Il giorno due in tarda mattinata compro il test torno a casa e lo eseguo, ma mi risulta negativo. Ho sintomi di mal di schiena peso sotto la pancia e sensazione di urinare di più. Potrei essere incinta? O potrebbe essere qualche altro problema? Grazie e buona giornata.





Gentile signora, prima di tutto vorrei sottolineare che, durante il lunghissimo arco di tempo della vita fertile, può accadere che le mestruazioni si presentino in maniera insolita, vuoi per durata, vuoi per quantità, vuoi perché in ritardo o in anticipo rispetto alla previsione. Tanti fattori possono infatti influenzare il ciclo mensile, che è l’intervallo di giorni compreso tra l’inizio di una mestruazione e

l’inizio di quella successiva, per cui in generale un’irregolarità occasionale (cioè che non si ripete) non desta particolare preoccupazione.

Per quanto riguarda la possibilità di essere incinta, per togliersi ogni dubbio può ripetere il test, che però quasi di sicuro confermerà il risultato del primo test in quanto questi kit sono precisi e affidabili. In relazione ai sintomi che riferisce, potrebbero essere dovuti a una moltitudine di cause, in particolare in gravidanza il mal di schiena tende a comparire (tende, non è un sintomo automatico!) come conseguenza dell’aumento del peso corporeo e del volume dell’utero, quindi non vedo un collegamento con un’eventuale gestazione iniziale. Il mio consiglio è di

sottoporsi a un controllo ginecologico con ecografia: così il collega potrà appurare se quanto è accaduto sia determinato da un problema, come potrebbe essere una piccola cisti ovarica. Purtroppo non posso fare altre ipotesi senza avere modo di visitarla. Cari saluti.



