Mestruazioni molto abbondanti da più di un anno

Una domanda di: Antonella

Sono una donna di 46 anni non sono sposata e non ho figli. Da qualche anno ho le mestruazioni abbondanti sono andata dalla ginecologa che mi ha prescritto l’ecografia pelvica e non risultava nulla (circa un anno fa). Mi ha prescritto fiale di UGUROL, una la mattina e una la sera. Devo precisare che è un anno che sono più abbondanti di prima, con questa cura però ho migliorato di poco. Le mestruazioni sono comunque abbondanti anche se non come senza trattamento, devo preoccuparmi? Cordiali saluti.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Antonella,

come consiglio, ti chiederei di ripetere una ecografia transvaginale in fase post mestruale, in modo da rivalutare l’endometrio. Poi, valuterei con il tuo ginecologo l’opportunità di effettuare anche un’isteroscopia, che è l’indagine che permette di guardare l’interno dell’utero per escludere che ci sia qualcosa che non va. Se è vero che non c’è da preoccuparsi lo è altrettanto che un flusso mestruale abbondante che si protrae nel tempo richiede attenzione (anche perché può aprire la strada al rischio di anemia da carenza di ferro). Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto