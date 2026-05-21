Mestruazioni molto abbondanti in una donna di 45 anni: che fare?

Una domanda di: Norma Salve io ho 45 anni e dall'età di 12 ho sempre avuto le mestruazioni, sinceramente quando vanno via sono contenta, aspetto con ansia la fine di questo ciclo, sono separata e ho un figlio maschio di 15. Quando sono rimasta incinta sono finite le mestruazioni. Oggi mi chiedo se è possibile ridurre il sanguinamento in quei giorni con il Tranex, considerando che sono aumentata di peso di 20 chili e l'età avanza. Cosa mi consiglia di fare lei che è esperto della materia.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Norma,

un flusso mestruale molto abbondante merita sempre un accertamento ginecologico ed ecografico con cui escludere la presenza di polipi, iperplasia endometriale o fibromi.

Se fossero queste all'origine dei flussi abbondanti è necessario discutere col suo medico come porvi rimedio.

Il Tranex che sta assumendo è un ottimo farmaco, quasi privo di effetti collaterali, e un ulteriore provvedimento per ridurre il flusso è rientrare nel suo peso normale perché un eccesso di grasso corporeo comporta la produzione di ormoni a attività estrogena che possono peggiorare il problema menorragico per cui mi scrive. Cordialmente.



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