Mestruazioni molto abbondanti in una donna di 45 anni: che fare?

Un flusso mestruale molto abbondante merita sempre un controllo ginecologico con ecografia perché potrebbe essere il segnale della presenza, per esempio, di un polipo.
Una domanda di: Norma Salve io ho 45 anni e dall'età di 12 ho sempre avuto le mestruazioni, sinceramente quando vanno via sono contenta, aspetto con ansia la fine di questo ciclo, sono separata e ho un figlio maschio di 15. Quando sono rimasta incinta sono finite le mestruazioni. Oggi mi chiedo se è possibile ridurre il sanguinamento in quei giorni con il Tranex, considerando che sono aumentata di peso di 20 chili e l'età avanza. Cosa mi consiglia di fare lei che è esperto della materia.
Augusto Enrico Semprini
Cara Norma,
un flusso mestruale molto abbondante merita sempre un accertamento ginecologico ed ecografico con cui escludere la presenza di polipi, iperplasia endometriale o fibromi.
Se fossero queste all'origine dei flussi abbondanti è necessario discutere col suo medico come porvi rimedio.
Il Tranex che sta assumendo è un ottimo farmaco, quasi privo di effetti collaterali, e un ulteriore provvedimento per ridurre il flusso è rientrare nel suo peso normale perché un eccesso di grasso corporeo comporta la produzione di ormoni a attività estrogena che possono peggiorare il problema menorragico per cui mi scrive. Cordialmente.
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