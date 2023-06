Mestruazioni: possono arrivare a meno di un mese da un aborto?

In linea teorica, dopo un aborto è possibile che l'attività ovarica (e quindi l'ovulazione) si ripristini rapidamente e che quindi la mestruazione non tardi ad arrivare.

Una domanda di: Silvia Ho avuto un aborto spontaneo il 3/5 con completa espulsione e Beta a 400 dopo circa 48 ore. Fastidio da ovulazione e conseguenti sintomi (anche se personalmente mai provati in ovulazione ma più legati all’arrivo delle mestruazioni) quali seno dolorante e pieno, sbalzi d’umore e vari, con test di ovulazione positivo il 17/5. Oggi, 21/5 crampi dolorosi al basso ventre e perdite di sangue (iniziate ieri ma molto molto lievi). È possibile che sia già un inizio di mestruazione?

