Mestruazioni prolungate: che fare?

Una domanda di: Desiree Ho avuto una mestruazione il 14 febbraio, successivamente un’altra scarsa dal 5 al 12 marzo per poi avere nuovamente perdite di sangue il 16 marzo… tuttora, 14 aprile, continuo ad avere sangue. Ho preso trainex sei fiale. Per bocca (due al giorno) ma nulla. Ho fatto visita al pronto soccorso lunedì scorso ma mi hanno detto che il sanguinamento era scarso e che era tutto regolare. Genitali esterni da nullipara, cervice cilindrica, regolare, tracce di sangue trasformato sul guanto. S: ectropion peri-OUE non perdite ematiche attive. ECO TV: utero avf, con endometrio trilaminare di 9 mm, ovaie bilateralmente in sede, regolari dotate di follicoli. Non free fluid. Cosa potrebbe essere e come arrestare le perdite?



Salve signora (o signorina!) non so la sua età, il suo peso corporeo, il suo stile di vita...ci sono tanti motivi che potrebbero interferire col suo ciclo mestruale!

Anche se le irregolarità del ciclo sono piuttosto fastidiose, direi di guardarle come un'occasione per ascoltare il suo corpo che forse sta cercando di dirle qualcosa.

Magari è stato un periodo molto stressante, sta lavorando con ritmi serrati oppure fa fatica a riposare bene la notte...oppure si è messa a dieta e il suo corpo ha accusato il colpo della restrizione calorica.

Rispetto al Tranex, non è sbagliato in linea di massima assumerlo qualora le perdite siano copiose e si protraggano a lungo rispetto al ciclo a cui è abituata. Tenga presente che si può arrivare ad assumere anche sei fiale al giorno, quindi di sicuro lei non ne ha abusato (e forse anche per questo l'effetto sul ciclo è stato modesto). La cosa migliore da fare a mio parere è chiedere un appuntamento per una visita ginecologica. È vero, ne ha appena effettuata una completa di ecografia ma in pronto soccorso riusciamo solo a escludere le cose più macroscopiche. Invece nel suo caso potrebbe esserci qualche alterazione a livello ormonale e facendo una visita ginecologica si potrebbe chiarire di quali esami lei possa aver bisogno. Spero di averle risposto e di averla rassicurata, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

