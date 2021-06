Mestruazioni regolari ma test di gravidanza positivo: perché?

Una domanda di: Hayat

Le mestruazioni sono arrivate il7/6/21 tutto normale con

flusso normale sono finite il 12/6/21, il 16/6/21 cominciato avere

perdite marroni a volte marroni+sangue solo gocce. È la prima volta che

mi succede una cosa simile. Ho fatto una visita ginecologica il 17/6/21, mi

hanno detto tutto normale non c’è niente. Tornando a casa per curiosità

ho preso un test di gravidanza lo fatto è risultato positivo. Ne ho

fatto 3 fino oggi tutti positivi oggi è il 20/6/21 ho ancora le perdite,

sono in confusione cosa devo fare?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, il suo sembra essere un caso un po’ particolare in quanto in assenza di sintomi con una mestruazione che lei riferisce regolare risulta essere presente un test di gravidanza ripetutamente positivo. Le suggerisco di effettuare il dosaggio delle beta HCG nel sangue e di riferirsi al suo specialista di fiducia per verificare il dato in quanto se da una parte potrebbe essere segno di una gravidanza iniziale dall’altra potrebbe essere segno di una gravidanza che è partita e si è spenta pochi giorni dopo il suo inizio oppure

in alcuni casi una gravidanza non visibile all’interno della cavità dell’utero ma al di fuori, ovvero potrebbe trattarsi di una gravidanza extrauterina. Sperando di esserle stato utile, la saluto con cordialità.



