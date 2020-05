Mestruazioni scarse con l’anello contraccettivo

Una domanda di: Cecilia

Sono una ragazza di 25 anni. Utilizzo Nuvaring da circa 5 anni. Sono un po’ spaventata perché, ultimamente, il mio ciclo dura veramente poco! L’ultimo è

durato al massimo due giorni, con sanguinamento molto meno abbondante rispetto agli anni precedenti. Sono un po’ preoccupata perché ho paura di

una gravidanza, anche se ho sempre inserito e tolto l’anello al giusto orario! L’unica cosa che ho fatto è stata assumere del simeticone, a causa

di problemi intestinali, che il mio medico mi ha detto interferire solo con i contraccettivi orali. Può succedere che venga a ridursi il flusso

mestruale? E soprattutto, la presenza del flusso, anche se scarso, esclude una gravidanza?

Grazie in anticipo per la vostra attenzione.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Cecilia, mi scusi se l’ho fatta attendere per la risposta…faccio del mio meglio ma sono giorni piuttosto convulsi!

Dunque, capisco la sua preoccupazione di una gravidanza nonostante la terapia contraccettiva correttamente impiegata…anche se non mi intendo di psicologia, il desiderio di figli e la preoccupazione di non poterne avere credo ci siano un po’ in tutte le donne, anche in quelle che per il momento di diventare mamme non hanno proprio l’intenzione! Detto questo, il ciclo mestruale durante la terapia contraccettiva ormonale non può considerarsi alla pari di una vera mestruazione perché l’utero non ha affatto bisogno di ripulirsi dell’endometrio: è già pulito! La mestruazione che lei vede è legata al calo ormonale associato alla rimozione dell’anello. Direi che non c’è quindi da preoccuparsi del fatto che si tratti di una perdita di sangue modesta (solo due giorni), ci sarebbe da temere una gravidanza semmai se la mestruazione non comparisse affatto!

Se non fossi riuscita a convincerla, le direi di effettuare il test di gravidanza (solo per il fatto che in questo ultimo mese ha assunto simeticone, che non mi aspetto possa avere interferito con il Nuvaring ma…mai dire mai!) e, se negativo, accontentarsi di sapere che, con un minor flusso di sangue, lei risparmierà ferro in termini di emoglobina e sarà quindi meno a rischio di anemia e, le auguro, con più energia a disposizione per fare e per pensare.

A disposizione se desidera, cordialmente.



