Mestruazioni scarse e di breve durata a 46 anni: potrebbe essere una gravidanza?

Salve, il giorno 29 ho avuto il ciclo ma stavolta è stato diverso cioè di colore rosso con pochissimo coagulo quando invece io avevo anche abbastanza

coaguli e a volte marrone è durato 3 giorni ma di scarsa entità visto che io ho un ciclo abbastanza abbondante e che non finisce mai prima del 6°

giorno. Il 4° giorno invece solo qualche macchiolina rosa chiarissimo quando mi asciugavo. Ho fatto il test durante le mestruazioni ma è risultato

negativo. Preciso che ho 46 anni ma sto provando ad avere un figlio.



Cara signora,

se il test di gravidanza è negativo significa che non è incinta. Le variazioni di quantità del flusso mestruale sono da mettere in conto alla

sua età, quando appunto il ciclo tende a iniziare a essere diverso, meno regolare, più scarso rispetto a prima perché la menopausa non è lontanissima. Per quanto

riguarda la ricerca di un figlio, non è escluso che lei possa riuscirci, anche se le probabilità sono piuttosto basse. Indicativamente già a 44 anni

una donna che non ha alcun problema a carico dell’apparato genitale può contare per ogni ciclo mensile su circa il 2% di probabilità di avviare una gravidanza. A questo si aggiunge che circa il 60-70% delle gravidanza che iniziano a questa età sono destinate a interrompersi spontaneamente. Non voglio certo scoraggiarla,

anzi le auguro di cuore di realizzare il suo desiderio ma la invito anche a prepararsi a una delusione. Le ricordo di assumere l’acido folico: una

compressa al giorno da 400 microgrammi per tutto il periodo preconcezionale ed eventualmente ino al termine del primo trimestre. Serve per la

prevenzione della spina bifida nel bambino. Attendo la bella notizia …

