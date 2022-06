Mestruazioni scarse in allattamento: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Ila

Ho partorito 1 anno fa e allatto ancora il mio bimbo. Dopo il parto ho avuto un’emorragia post partum. Al controllo dal ginecologo dopo 40 giorni era tutto a posto. Il mese scorso mi è tornato il ciclo, ma è poco quantitativamente rispetto a prima della gravidanza: è normale? Forse è perché allatto ancora o devo preoccuparmi?? Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, non si preoccupi, non ve ne è alcun motivo. Verosimilmente il ciclo tornerà del tutto normale e la quantità del flusso mestruale srà quella di prima del parto quando smetterà del tutto di allattare. Come saprà senz’altro, infatti, l’assetto ormonale che caratterizza l’allattamento può influire sul ciclo mensile. Tenga presente però che la ricomparsa della mestruazione significa anche che lei è di nuovo fertile e che quindi può rimanere incinta in caso di rapporti sessuali non protetti. L’allattamento non impedisce infatti né che si verifichi l’ovulazione né che avventa il concepimento. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

