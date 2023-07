Mestruazioni scarse subito dopo un aborto terapeutico

Una domanda di: Valentina

Dopo un aborto terapeutico, il 03.07.23 ho effettuato una isteroscopia operativa perché avevo l’utero non completamente pulito dopo un aborto terapeutico. Dopo il piccolo intervento ho avuto per 2 giorni perdite importanti, fino a scemare per circa una settimana in totale. Il 16.07.23 mi è tornato il ciclo (come doveva essere regolare) ma noto che è veramente scarso, mi devi preoccupare? C’è qualcosa che non va? Speriamo tanto di avere una nuova gravidanza il prima possibile, può influenzare la mia fertilità? Quanto tempo bisogna aspettare per riprovare?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Valentina, purtroppo gli aborti terapeutici possono essere complicati da ritenzione di tessuto placentare che richiede un’ablazione in isteroscopia operativa. Il decorso post operatorio rientra nella norma e non vedo nulla fuori posto. Non vi è motivo per pensare che quanto sofferto possa influire negativamente sulla sua fertilità e il mio consiglio, ma verifichi anche l’opinione del suo curante, è che può concepire 30 giorni dopo l’intervento, cioè alla prima ovulazione. Le raccomando di assumere l’acido folico: una compressa da 400 microgrammi al giorno per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre di gravidanza (salvo diversa indicazione del curante). Serve per la prevenzioen della spina bifida nel bambino. Mi faccia sapere. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto