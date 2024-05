Metotrexate: dopo quanto averlo assunto si può concepire?

Una domanda di: Miriana

Volevamo capire in quanto tempo il corpo espelle il metotrexate, farmaco che mi hanno fatto durante l’aborto. Soprattutto, siccome prima del raschiamento mi è stato fatta un’embolizzazione, si può riprovare a fare un figlio SOLO dopo il 1º ciclo?



Laura Trespidi Laura Trespidi

Gentile signora, dopo un’embolizzazione, che è la procedura attraverso cui vengono occlusi alcuni vasi sanguigni a scopo terapeutico, e dopo l’assunzione di metotrexate è meglio attendere per una gravidanza almeno 4-6 mesi. Di certo il suo ginecologo curante di questo l’avrà avvisata. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto