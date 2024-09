Metrorragia: può essere colpa dei chili di troppo?

Una domanda di: Denise

Ho una metrorragia da 13 giorni che non si ferma neanche con il tranex. Lo sto prendendo da 7 giorni, prima 2 al giorno, poi 3, e ora 4, sotto parere medico. Sono andata 2 volte in pronto soccorso. Mi hanno detto che utero e ovaie sono nella norma, ma che ho una piccola cisti, ma che non è quella il motivo del ciclo abbondante, ma che probabilmente è un alterazione ormonale, anche forse dovuta al mio peso, essendo obesa di 3° grado. Ho fatto 4 ecografie in un mese, prima perché il ciclo non veniva (mi è saltato Luglio e agosto) e la prima ginecologa che ho visto mi ha prescritto il flatulal per 10 GG, poi il ciclo è arrivato e adesso mi sta durando da ben 13 GG.

Mi hanno trovato endometrio ispessito di 10.9 mm, echi endometriali ecogeni lineariformi.

Mi hanno anche prescritto la Metformina per insulinoresistenza.

Cosa posso fare? Grazie in anticipo.





Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Denise,

il sovrappeso corporeo produce ormoni estrogeni che alimentano spesso una crescita endometriale eccessiva.

Se il flusso è modesto e non è anemizzata può resistere e vedere se finalmente lo sfaldamento endometriale risolve il problema.

Se è presente anemia è indicato un raschiamento delle pareti uterine seguito da una terapia ormonale estroprogestinica e ferro per bocca per arrestare la perdita e ricostituire un equilibrio emoglobinico. Questo segnale di malessere dell’organismo deve aiutarla a riconsiderare il sovrappeso che, come vede, è poco gradito all’organismo. Ci faccia sapere che cosa decide di fare. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: