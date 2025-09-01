Micoplasma genitale: quali sono le vie di trasmissione?

A cura di Francesco De Seta - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/09/2025 Aggiornato il 01/09/2025

L'infezione da micoplasma genitale è a trasmissione sessuale: altre vie di contagio non sono state documentate.

Una domanda di: Giulia
Vorrei gentilmente sapere quali sono gli altri possibili (anche se molto meno probabili) modi di contrarre il Micoplasma genitale al di fuori di quello del rapporto sessuale. In rete si parla quasi esclusivamente della trasmissione a livello sessuale, ma come si può contrarre diversamente dal rapporto? È possibile utilizzando bagni pubblici? Biancheria?
Altra domanda, è possibile che uno dei due partner possa non contrarre l'infezione pur avendo regolari rapporti di coppia da anni? Per quanti anni potrebbe rimanere "attivo" il batterio?

Francesco De Seta
Francesco De Seta

Cara Giulia,
almeno per ora sappiamo che la trasmissione è esclusivamente per via sessuale, cioè non sono mai state documentate altre vie di trasmissione. Come tutte le infezioni la trasmissione non è certa anche in caso di rapporti non protetti, cioè non è automatico che avvenga il contagio. Non esiste una ipotesi di sopravvivenza del batterio per anni, ma comunque è impossibile stabilire il timing della prima infezione. Spero di averle chiarito i dubbi, saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 