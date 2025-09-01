Micoplasma genitale: quali sono le vie di trasmissione?

Una domanda di: Giulia Vorrei gentilmente sapere quali sono gli altri possibili (anche se molto meno probabili) modi di contrarre il Micoplasma genitale al di fuori di quello del rapporto sessuale. In rete si parla quasi esclusivamente della trasmissione a livello sessuale, ma come si può contrarre diversamente dal rapporto? È possibile utilizzando bagni pubblici? Biancheria? Altra domanda, è possibile che uno dei due partner possa non contrarre l'infezione pur avendo regolari rapporti di coppia da anni? Per quanti anni potrebbe rimanere "attivo" il batterio?



Francesco De Seta Francesco De Seta

Cara Giulia,

almeno per ora sappiamo che la trasmissione è esclusivamente per via sessuale, cioè non sono mai state documentate altre vie di trasmissione. Come tutte le infezioni la trasmissione non è certa anche in caso di rapporti non protetti, cioè non è automatico che avvenga il contagio. Non esiste una ipotesi di sopravvivenza del batterio per anni, ma comunque è impossibile stabilire il timing della prima infezione. Spero di averle chiarito i dubbi, saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto