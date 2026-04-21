Mignolo deviato in un bimbo di 3 anni: si deve operare?

Dottor Antonio Memeo A cura di Antonio Memeo - Dottore specialista in Ortopedia Pubblicato il 21/04/2026 Aggiornato il 21/04/2026

Sulla deviazione congenita del dito, definita "clinodattilia", non si interviene chirurgicamente quando il bambino è ancora piccolo.

Una domanda di: Alessia
Avrei bisogno di un parere in merito a questo mignolo come in foto, il bambino ha 3 anni.
Funziona tutto normalmente, ma eventualmente per una sistemazione è meglio agire presto o attendere?

Antonio Memeo
Antonio Memeo

Gentile signora,
dalla foto sembrerebbe trattarsi di una clinodattilia, che significa "deviazione congenita del dito". Spesso riguarda proprio il dito mignolo, come nel caso del suo bambino. Di norma a questa età non si tratta, mentre verso la fine della crescita si può effettuare un intervento per correggere la deviazione. L'intervento in genere può essere opportuno se la curvatura ostacola in qualche modo l'uso della mano oppure se viene vissuta con grande disagio per una questione estetica. Con cordialità.

Mignolo deviato in un bimbo di 3 anni: si deve operare?

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