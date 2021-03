Minaccia di aborto: cosa accadrà?

Una domanda di: Lidia

Salve sono a 11+3 e stanotte sono stata al pronto soccorso con perdite di sangue rosso vivo abbondanti.

Ero già convinta di aver perso il bimbo ma quando sono stata in visita mi hanno detto che il bimbo sta bene e ho sentito il battito. La fuoriuscita di sangue probabilmente è stata provocata da una piccola aerea di distaccamento e che comunque non è normale. Mi hanno prescritto il progesterone in siringhe e ovuli mattina e sera con magnesio. Ma più di questo non si può fare, si può solo aspettare e sperare.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la minaccia di aborto rappresenta purtroppo una delle possibili problematiche del primo trimestre di gravidanza.

Non è prevedibile e nella maggioranza dei casi viene gestita farmacologicamente con antispastici e progesterone in associazione con il riposo.

Abbiamo la speranza che anche in questo caso si risolva con esito favorevole, come di fatto potrebbe accadere.

Coraggio. Cordiali saluti.