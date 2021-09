Minaccia di aborto: il progesterone non la controlla?

Una domanda di: Jessica

A 12 settimane mi è stato riscontrato un distacco

amniocoriale con perdite di sangue molto abbondanti. Mi hanno prescritto

progesterone e magnesio. Dopo 3 giorni le perdite si sono fermate. A 16

settimane ecco di nuovo delle perdite di colore marrone che vanno avanti

ancora adesso a 18 settimane. Volevo chiedere se è normale avere ancora

queste perdite con tanto di progesterone.





Sara De Carolis

Gentile Jessica,

le perdite marroni vaginali indicano una perdita di sangue “vecchio”. Pertanto potrebbero essere un esito della minaccia di aborto di cui hai sofferto a 12 settimane, come pure il segnale di una nuova minaccia di aborto di lieve entità.

Potresti ripetere una ecografia.

Il progesterone non azzera i problemi di minacce di aborto, ma può ridurli. Cari saluti.



